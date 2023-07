Une oeuvre d’Un Été Au Havre, signée et parlée Quai Frissard Le Havre, 22 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Rendez-vous auprès d’une œuvre, pour profiter d’une médiation accompagnée d’une Interprétation en Langue des Signes Française.

Au programme du samedi 22 juillet :

– « Universal Tongue », Anouk Kruithof

Cette installation vidéo réunissant des milliers de danses récoltées à travers le monde entier, vous révélera tous ses secrets.

Lieu de rendez-vous : Les Docks Vauban, côté Est (devant Accrosport, sous la baleine rouge)

Durée : 30 min.

Visites en langue des signes française.

Gratuit, sans réservation.

Ouvert à tous : sourds, malentendants et entendants..

2023-07-22 11:00:00 fin : 2023-07-22 . .

Quai Frissard

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Visit a work of art and enjoy a mediation experience accompanied by interpretation in French Sign Language.

On the program for Saturday July 22:

– « Universal Tongue, Anouk Kruithof

This video installation, featuring thousands of dances collected from all over the world, will reveal all its secrets.

Meeting point: Les Docks Vauban, east side (in front of Accrosport, under the red whale)

Duration: 30 min.

Tours in French sign language.

Free, no reservation required.

Open to all: deaf, hard-of-hearing and hearing.

Visite una obra de arte y disfrute de una visita guiada acompañada de interpretación en lengua de signos francesa.

En el programa del sábado 22 de julio:

– « Lengua universal », Anouk Kruithof

Esta videoinstalación reúne miles de danzas recogidas en todo el mundo y le desvelará todos sus secretos.

Punto de encuentro: Les Docks Vauban, lado este (frente a Accrosport, bajo la ballena roja)

Duración: 30 minutos.

Visitas en lengua de signos francesa.

Gratuito, sin reserva previa.

Abierto a todos: sordos, hipoacúsicos y oyentes.

Besuchen Sie ein Kunstwerk, um von einer Vermittlung mit einer Dolmetscherin in französischer Gebärdensprache zu profitieren.

Das Programm am Samstag, den 22. Juli :

– « Universal Tongue », Anouk Kruithof

Diese Videoinstallation, die Tausende von Tänzen aus der ganzen Welt vereint, wird Ihnen alle ihre Geheimnisse enthüllen.

Ort des Treffpunkts : Les Docks Vauban, Ostseite (vor Accrosport, unter dem roten Wal)

Dauer: 30 min.

Führungen in französischer Gebärdensprache.

Kostenlos, ohne Reservierung.

Offen für alle: gehörlos, schwerhörig und hörend.

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche