Salon du tatouage Quai Frissard, 10 juin 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Salon du Tatouage du Havre organisé par Frank Tatouage.

Après des années d’annulations, de reports et de désillusions, le Salon du Tatouage du Havre est de retour les 10 et 11 juin aux Docks Océane pour sa 6ème édition ! Vous pourrez rencontrer près d’une centaine d’artistes tatoueurs venus de toute la France, et vous faire tatouer sur place le tatouage de vos rêves ! Vous assisterez à des concours tatouages, animations, spectacles et concerts.

Manu Lanvin sera en concert sur la scène du Salon du Tatouage le samedi soir. Un spectacle d’hypnose est prévu le dimanche après-midi.

Horaires :

Le samedi 10 juin de 10h30 à 22h30.

Le dimanche 11 juin de 10h30 à 19h..

Samedi 2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 . .

Quai Frissard

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Salon du Tatouage du Havre organized by Frank Tatouage.

After years of cancellations, postponements and disappointments, the Le Havre Tattoo Show is back on June 10th and 11th at Docks Océane for its 6th edition! You will be able to meet nearly a hundred tattoo artists from all over France, and get the tattoo of your dreams on the spot! You will attend tattoo contests, animations, shows and concerts.

Manu Lanvin will be in concert on the stage of the Tattoo Fair on Saturday evening. A hypnosis show is planned on Sunday afternoon.

Schedule :

Saturday, June 10 from 10:30 am to 10:30 pm.

Sunday June 11th from 10:30 am to 7 pm.

Espectáculo de tatuajes en Le Havre organizado por Frank Tatouage.

Tras años de cancelaciones, aplazamientos y decepciones, ¡el Salón del Tatuaje de Le Havre vuelve los días 10 y 11 de junio en el Docks Océane para su 6ª edición! Podrá conocer a casi un centenar de tatuadores de toda Francia y hacerse el tatuaje de sus sueños in situ Asistirá a concursos de tatuajes, animaciones, espectáculos y conciertos.

Manu Lanvin dará un concierto en el escenario de la Feria del Tatuaje el sábado por la noche. El domingo por la tarde está previsto un espectáculo de hipnosis.

Horarios:

Sábado 10 de junio de 10.30 a 22.30 h.

Domingo 11 de junio de 10.30 a 19.00 h.

Tattoo-Messe in Le Havre, organisiert von Frank Tatouage.

Nach Jahren der Absagen, Verschiebungen und Enttäuschungen kehrt der Salon du Tatouage du Havre am 10. und 11. Juni in den Docks Océane zu seiner sechsten Ausgabe zurück! Sie können fast hundert Tattoo-Künstler aus ganz Frankreich treffen und sich vor Ort das Tattoo Ihrer Träume stechen lassen! Sie werden an Tattoo-Wettbewerben, Animationen, Shows und Konzerten teilnehmen.

Manu Lanvin wird am Samstagabend auf der Bühne des Salon du Tatouage ein Konzert geben. Am Sonntagnachmittag ist eine Hypnoseshow geplant.

Öffnungszeiten:

Am Samstag, den 10. Juni von 10:30 bis 22:30 Uhr.

Am Sonntag, den 11. Juni von 10:30 bis 19:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-05-23 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité