SARDINADE GÉANTE Quai François Vical Palavas-les-Flots, 19 août 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

De 18h à 00h – Sardinade géante – organisée par les pêcheurs de Palavas – Au Tenchadou – Infos à venir.

2023-08-19 18:00:00 fin : 2023-08-20 00:00:00. .

Quai François Vical

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



6pm to 12am – Giant Sardinade – organized by the Palavas fishermen – At the Tenchadou – Info to come

De 18h00 a 24h00 – Sardinada gigante – organizada por los pescadores de Palavas – En el Tenchadou – Detalles por venir

Von 18h bis 00h – Riesen-Sardinade – organisiert von den Fischern von Palavas – Au Tenchadou – Infos in Kürze

Mise à jour le 2023-07-21 par OT PALAVAS-LES-FLOTS