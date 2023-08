La Grande Remontée à Amboise Quai François Tissard Amboise, 11 septembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

La Grande Remontée de Loire, navigation à contre-courant de la Loire aval vers la Loire amont, a lieu du 1er au 20 septembre 2023 de Nantes à Orléans..

Lundi 2023-09-11 16:00:00 fin : 2023-09-11 . EUR.

Quai François Tissard

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Grande Remontée de Loire, counter-current navigation from the downstream Loire to the upstream Loire, takes place from September 1 to 20, 2023, from Nantes to Orléans.

La Grande Remontée de Loire, navegación a contracorriente del Loira aguas abajo al Loira aguas arriba, tendrá lugar del 1 al 20 de septiembre de 2023 de Nantes a Orleans.

Die Grande Remontée de Loire, eine Fahrt gegen die Strömung von der unteren zur oberen Loire, findet vom 1. bis 20. September 2023 von Nantes nach Orléans statt.

Mise à jour le 2023-08-23 par OFFICE AMBOISE