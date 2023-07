Découvrez la collection des vieux gréements du port et autres bateaux de légende lors d’une visite libre Quai Florence Arthaud Canet-en-Roussillon Catégories d’Évènement: Canet-en-Roussillon

Découvrez la collection des vieux gréements du port et autres bateaux de légende lors d'une visite libre

16 et 17 septembre

Gratuit. Entrée libre.

Promenez-vous sur le port pour découvrir les vieux gréements de Canet, les barques catalanes ou encore les bateaux de patrimoine et de légende qui s'y trouvent.

Quai Florence Arthaud
Quai Florence Arthaud, 66140 Canet-en-Roussillon
Canet-en-Roussillon
66140
Pyrénées-Orientales
Occitanie

Le port de Canet abrite, en Méditerranée, la flotte la plus diversifiée de vieux gréements en bois, barques méditerranéennes et catalanes, sloop, ketch, cotres, bateaux de l'Atlantique et du monde entier !

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

