Dîner-croisière Réveillon du Nouvel An Quai Ferdinand de Lesseps Rouen, 31 décembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Vivez une soirée du Nouvel An inoubliable à bord de l’Escapade pour un Dîner Croisière du Réveillon sur la Seine. Célébrez la fin de l’année dans une ambiance unique, alliant élégance, gastronomie et divertissement.

Croisière Magique : Naviguez et laissez-vous emporter par la douceur de la Seine, admirez le scintillement des lumières de la ville et créez des souvenirs inoubliables.

Menu de la Saint-Sylvestre : La Maison Hauville prépare un menu exceptionnel pour cette occasion spéciale.

AMUSE BOUCHE : Dôme de foie gras sur pain d’épices, purée de mangueTartelette avocat cocktailMini bouchée feuilletée de ris de veau, sauce champagneHuitres pochées en parure de saumon au gros sel

MISE EN BOUCHE :Tiramisu d’asperges, gelée de poivrons et crème de gambas

ENTRÉE : Cassolette de la Mer au Sauternes, rouget barbet rôti

SORBET : Sorbet fruits rouges arrosé de crémant d’Alsace

PLAT PRINCIPAL : Filet de mignon de veau Rossini, sauce ivoire Darphin de pommes de terre vitelotte, fricassée de petits pois fève et asperges

SALADE VERTE & FROMAGES AFFINÉS : Salade accompagnée d’un brie aux truffes

DESSERT : Duo de desserts : Le Caraïbes (chocolat au lait, bananes flambées au rhum, génoise imbibée au rhum), Délice clémentine marron

CAFE ET THE – EAU PLATE ET EAU GAZEUSE – Jus d’orange, jus de pommes

Divertissement en Live : Profitez d’une ambiance musicale envoûtante tout au long de la soirée grâce à un duo de guitare et de chant qui interprétera un répertoire varié.

Danse et Célébrations : Après le dîner, la piste de danse s’ouvre pour que vous puissiez vous déhancher au rythme de la musique jusqu’à 1h00 du matin et célébrer l’arrivée de la nouvelle année.

Date : 31 décembre 2023

Embarquement : 20h30, bateau Escapade – Heure de Départ : 20h45

Durée de la Croisière : 3h30 – Fin de la soirée : 1h00.

Quai Ferdinand de Lesseps

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Experience an unforgettable New Year?s Eve aboard the Escapade for a New Year?s Eve Dinner Cruise on the Seine. Celebrate the end of the year in a unique atmosphere, combining elegance, gastronomy and entertainment.

Croisière Magique: Sail and let yourself be carried away by the gentle Seine, admire the twinkling city lights and create unforgettable memories.

New Year’s Eve menu: Maison Hauville prepares an exceptional menu for this special occasion.

AMUSE BOUCHE: Dome of foie gras on gingerbread, mango puréeCocktail avocado tartletMini puff pastry of sweetbreads, champagne saucePoached oysters in salmon parure with coarse salt

MISE EN BOUCHE :Asparagus tiramisu, bell pepper jelly and cream of prawn soup

ENTRÉE: Cassolette de la Mer with Sauternes, roasted red mullet

SORBET: Red fruit sorbet drizzled with Crémant d’Alsace

MAIN COURSE: Filet of veal mignon Rossini, ivory sauce Darphin of vitelotte potatoes, fricassee of broad bean peas and asparagus

GREEN SALAD & AFFINE?S CHEESES: Salad with truffle brie cheese

DESSERT: Duo of desserts: Le Caraïbes (milk chocolate, bananas flambéed in rum, rum-soaked sponge cake), Délice clementine marron

COFFEE AND TEA – PLATE AND GAZED WATER – Orange juice, apple juice

Live entertainment: Enjoy a spellbinding musical ambience throughout the evening, with a guitar and vocal duo performing a varied repertoire.

Dancing and Celebrations: After dinner, the dance floor opens so you can sway to the rhythm of the music until 1:00 a.m. and celebrate the arrival of the New Year.

Date: December 31, 2023

Boarding: 8:30 pm, Escapade boat – Departure time: 8:45 pm

Cruise duration: 3h30 – End of evening: 1h00

Viva una Nochevieja inolvidable a bordo del Escapade para una cena crucero de Nochevieja por el Sena. Celebre el fin de año en un ambiente único, combinando elegancia, gastronomía y entretenimiento.

Crucero Mágico: Navegue y déjese llevar por el suave Sena, admire las centelleantes luces de la ciudad y cree recuerdos inolvidables.

Menú de Nochevieja : La Maison Hauville prepara un menú excepcional para esta ocasión especial.

AMUSE BOUCHE: Cúpula de foie gras sobre pan de especias, puré de mangoTartaleta de aguacate y cóctelMini hojaldre de mollejas, salsa de champánOstras escalfadas en un parring de salmón a la sal gruesa

MISE EN BOUCHE :Tiramisú de espárragos, gelatina de pimienta y crema de gambas

ENTRÉE : Cassolette de la Mer al Sauternes, salmonete asado

SORBET : Sorbete de frutos rojos con vino espumoso de Alsacia

PLATO PRINCIPAL : Filete de ternera mignon Rossini, salsa marfil Darphin de patatas vitelotte, fricasé de habas y espárragos

ENSALADA VERDE Y QUESOS AFINES: Ensalada con queso brie trufado

POSTRE : Dúo de postres: Le Caraïbes (chocolate con leche, plátanos flambeados al ron, bizcocho empapado en ron), Délice clementine marron

CAFÉ Y TÉ – AGUA DE PLATO Y AGUA GASEOSA – Zumo de naranja, zumo de manzana

Animación en directo: Disfrute de un ambiente musical encantador durante toda la velada, con un dúo de guitarra y canto que interpreta un repertorio variado.

Baile y celebraciones: Después de la cena, la pista de baile se abre para que pueda balancearse al ritmo de la música hasta la 1 de la madrugada y celebrar la llegada del Año Nuevo.

Fecha: 31 de diciembre de 2023

Embarque: 20:30, barco Escapade – Hora de salida: 20:45

Duración del crucero: 3h30 – Fin de la velada: 1h00

Erleben Sie einen unvergesslichen Silvesterabend an Bord der Escapade mit einer Silvester-Dinner-Kreuzfahrt auf der Seine. Feiern Sie das Ende des Jahres in einer einzigartigen Atmosphäre, die Eleganz, Gastronomie und Unterhaltung miteinander verbindet.

Croisière Magique: Segeln Sie und lassen Sie sich von der sanften Seine mitreißen, bewundern Sie die glitzernden Lichter der Stadt und schaffen Sie unvergessliche Erinnerungen.

Silvestermenü: Das Maison Hauville bereitet ein außergewöhnliches Menü für diesen besonderen Anlass zu.

GESCHMACK: Foie Gras-Kuppel auf Lebkuchen, MangopüreeAvocado-Cocktail-TarteletteMini-Blätterteigtasche mit Kalbsbries, ChampagnersaucePochierte Austern in Lachs mit grobem Salz

VORSPEISE:Spargel-Tiramisu, Paprikagelee und Gambas-Creme

VORSPEISE: Cassolette de la Mer mit Sauternes, gebratene Rotbarbe

SORBET: Sorbet aus roten Früchten mit Crémant d’Alsace

HAUPTGERICHT: Kalbsfilet Rossini, Elfenbeinsauce Darphin aus Vitellotte-Kartoffeln, Frikassee aus Bohnenerbsen und Spargel

GRÜNER SALAT & AFFINE?S KÄSE: Salat mit einem Brie mit Trüffeln

DESSERT: Dessert-Duo: Le Caraïbes (Milchschokolade, mit Rum flambierte Bananen, mit Rum getränkter Biskuit), Délice clémentine marron

KAFFEE UND THE – STILLES WASSER UND GASWASSER – Orangensaft, Apfelsaft

Live-Unterhaltung: Genießen Sie den ganzen Abend lang eine bezaubernde musikalische Atmosphäre dank eines Gitarren- und Gesangsduos, das ein abwechslungsreiches Repertoire vorträgt.

Tanzen und Feiern: Nach dem Abendessen öffnet sich die Tanzfläche, damit Sie bis 1.00 Uhr morgens zur Musik das Tanzbein schwingen und die Ankunft des neuen Jahres feiern können.

Datum: 31. Dezember 2023

Einschiffung: 20:30 Uhr, Boot Escapade – Abfahrtszeit: 20:45 Uhr

Dauer der Kreuzfahrt: 3,5 Stunden – Ende der Veranstaltung: 1.00 Uhr

