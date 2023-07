Croisière Rouen La Bouille Quai Ferdinand de Lesseps Rouen, 16 juillet 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Points clés :

Village pittoresque

Paysages bucoliques

Activité portuaire

Offrez-vous un moment privilégié au fil de l’eau et profitez d’une escale dans le charmant village de La Bouille.

A bord du Lutèce, profitez des rives normandes avec son activité portuaire, ses paysages bucoliques et ses falaises qui ont tant inspiré les Impressionnistes. Une escale au charmant village de La Bouille complètera ce dimanche au rythme de l’eau.

Au programme :

Départ de la croisière à 11h sur les quais de Rouen, prévoir d’arriver 15 min avant

Arrivée vers 12h15 à La Bouille, village natal d’Hector Malot et lieu de villégiature des Rouennais de la belle époque.

Escale d’environ 3h à La Bouille pour apprécier les rues pittoresques du village et les sites impressionnistes peints par Monet, Sisley et autres Lebourg.

Embarquement 15h45 à La Bouille pour un départ à 16h et une arrivée prévue à Rouen vers 17h30 à quai.

Pour le déjeuner, plusieurs possibilités s’offrent à vous (à votre charge – non inclus) :

Se rendre dans l’un des restaurants de ce charmant bourg (réservation conseillée)

Pique-niquer dans le village ou à bord du bateau

Possibilité de se restaurer auprès des commerçants proposant de la vente à emporter

Organisateur : Rouen Tourisme

Durée : 6 heure(s).

2023-07-16 11:00:00 fin : 2023-07-16 17:00:00. .

Quai Ferdinand de Lesseps

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Key points:

Picturesque village

Bucolic landscapes

Port activity

Treat yourself to a special moment on the water and enjoy a stopover in the charming village of La Bouille.

Aboard the Lutece, enjoy the Norman shores with its port activity, its bucolic landscapes and its cliffs that inspired the Impressionists. A stopover in the charming village of La Bouille will complete this Sunday at the rhythm of the water.

Program:

Departure of the cruise at 11:00 am on the quays of Rouen, plan to arrive 15 min before

Arrival around 12:15 pm in La Bouille, birthplace of Hector Malot and holiday resort of the Rouennais of the belle époque.

Stopover of about 3 hours in La Bouille to appreciate the picturesque streets of the village and the impressionist sites painted by Monet, Sisley and others Lebourg.

Boarding at 3:45 pm in La Bouille for a departure at 4:00 pm and an expected arrival in Rouen around 5:30 pm.

For lunch, there are several possibilities (at your expense – not included):

Go to one of the restaurants of this charming village (reservation recommended)

Picnic in the village or on board the boat

Possibility to eat in the shops offering take-away food

Organizer : Rouen Tourism

Duration : 6 hour(s)

Puntos clave :

Pueblo pintoresco

Paisajes pastorales

Actividad portuaria

Regálese un momento especial en el agua y disfrute de una escala en el encantador pueblo de La Bouille.

A bordo del Lutèce, disfrute de las costas normandas con su actividad portuaria, sus paisajes bucólicos y sus acantilados que tanto inspiraron a los impresionistas. Una escala en el encantador pueblo de La Bouille completará este domingo al ritmo del agua.

En el programa:

Salida del crucero a las 11 h en los muelles de Ruán, prever llegar 15 minutos antes

Llegada hacia las 12.15 h a La Bouille, ciudad natal de Hector Malot y lugar de veraneo de los ruaneses durante la Belle Epoque.

Parada de unas 3 horas en La Bouille para apreciar las pintorescas calles del pueblo y los lugares impresionistas pintados por Monet, Sisley y otros Lebourg.

Embarque a las 15.45 h en La Bouille para una salida a las 16.00 h y una llegada prevista a Ruán hacia las 17.30 h.

Para el almuerzo, existen varias posibilidades (a su cargo – no incluido):

Ir a uno de los restaurantes de este encantador pueblo (se recomienda reservar)

Picnic en el pueblo o a bordo del barco

Posibilidad de comer en las tiendas que ofrecen comida para llevar

Organizador : Rouen Tourisme

Duración : 6 hora(s)

Schlüsselpunkte :

Malerisches Dorf

Bukolische Landschaften

Hafenaktivität

Gönnen Sie sich einen besonderen Moment auf dem Wasser und genießen Sie einen Zwischenstopp in dem charmanten Dorf La Bouille.

Genießen Sie an Bord der Lutetia die normannischen Ufer mit ihren Hafenaktivitäten, bukolischen Landschaften und Klippen, die die Impressionisten so sehr inspiriert haben. Ein Zwischenstopp im charmanten Dorf La Bouille rundet diesen Sonntag im Rhythmus des Wassers ab.

Auf dem Programm stehen:

Abfahrt der Kreuzfahrt um 11 Uhr an den Kais von Rouen, planen Sie, 15 Minuten vorher anzukommen

Ankunft gegen 12:15 Uhr in La Bouille, dem Geburtsort von Hector Malot und Ferienort der Rouener der Belle Epoque.

Ca. 3-stündiger Aufenthalt in La Bouille, um die malerischen Straßen des Dorfes und die von Monet, Sisley und Lebourg gemalten impressionistischen Orte zu genießen.

Einschiffung 15:45 Uhr in La Bouille für eine Abfahrt um 16:00 Uhr und eine voraussichtliche Ankunft in Rouen gegen 17:30 Uhr am Kai.

Für das Mittagessen stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung (auf eigene Kosten – nicht im Preis inbegriffen):

Sich in eines der Restaurants dieses charmanten Ortes begeben (Reservierung empfohlen)

Ein Picknick im Dorf oder an Bord des Schiffes machen

Möglichkeit, sich bei Händlern zu verpflegen, die Take-away anbieten

Veranstalter: Rouen Tourisme

Dauer: 6 Stunde(n)

