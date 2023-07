Déjeuner Croisière à bord de l’Escapade Quai Ferdinand de Lesseps Rouen, 16 juillet 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Pour le bonheur des yeux et des papilles …

Le bateau quitte doucement les quais rouennais pour vous transporter vers le port et le charmant bourg de La Bouille ou vers les falaises de Belbeuf et leur cadre verdoyant. Dans la grande salle panoramique, un menu gastronomique vous est servi pour un moment inoubliable sur les flots.

Deux croisières :

Rouen – La Bouille :

Optez pour l’ambiance portuaire de Rouen entre silos et zones de chargements de marchandises, et découvrez ses curiosités comme le Pavillon de l’écrivain Flaubert. Les rives se font plus bucoliques alors que vous atteignez La Bouille, pittoresque village qui a tant inspiré les Impressionnistes.

Dimanche 7 mai, samedi 13 mai, dimanches 21 mai, 4 juin, 2 juillet, 16 juillet, 30 juillet, 20 août

Rouen – Oissel :

Glissez dans le centre-ville rouennais et contemplez la célèbre cathédrale. En longeant l’Île Lacroix puis Amfreville-la-Mivoie, vous apprécierez le caractère sauvage des bords de Seine jusqu’aux falaises de Belbeuf.

Jeudi 18 mai, dimanche 28 mai, samedi 24 juin, dimanches 9 juillet, 23 juillet, 13 et 27 août

Départ à 12h30 et retour à 15h15

À partir de 99 €

3 Formules au choix : 1/repas avec softs, 2/ kir et vins ou 3/ kir, vins supérieurs et coupe de Champagne au dessert

Choix du placement de votre table : placement central ou en supplément vue privilégiée, près des fenêtres..

2023-07-16 12:30:00 fin : 2023-07-16 15:30:00. .

Quai Ferdinand de Lesseps

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



For the pleasure of the eyes and the taste buds?

The boat gently leaves the quays of Rouen to transport you to the port and the charming town of La Bouille or to the cliffs of Belbeuf and their green setting. In the large panoramic room, a gastronomic menu is served for an unforgettable moment on the water.

Two cruises :

Rouen – La Bouille :

Opt for the harbor atmosphere of Rouen between silos and cargo loading areas, and discover its sights like the Pavilion of the writer Flaubert. The banks become more bucolic as you reach La Bouille, a picturesque village that inspired the Impressionists.

Sunday May 7, Saturday May 13, Sundays May 21, June 4, July 2, July 16, July 30, August 20

Rouen – Oissel:

Glide through downtown Rouen and contemplate the famous cathedral. Along the Lacroix Island and Amfreville-la-Mivoie, you will appreciate the wild character of the banks of the Seine up to the cliffs of Belbeuf.

Thursday May 18, Sunday May 28, Saturday June 24, Sundays July 9, July 23, August 13 and 27

Departure at 12:30 pm and return at 3:15 pm

From 99 ?

3 Formulas to choose from: 1/ meal with soft drinks, 2/ kir and wines or 3/ kir, superior wines and a glass of Champagne for dessert

Choice of table placement: central placement or with a privileged view, near the windows.

Para el placer de los ojos y las papilas gustativas..

El barco sale suavemente de los muelles de Rouen para llevarle al puerto y a la encantadora ciudad de La Bouille o a los acantilados de Belbeuf y su verde entorno. En la gran sala panorámica, se sirve un menú gastronómico para un momento inolvidable sobre el agua.

Dos cruceros:

Rouen – La Bouille:

Opte por el ambiente portuario de Ruán entre silos y zonas de carga y descubra sus curiosidades como el Pabellón del escritor Flaubert. Las orillas del río se vuelven más bucólicas al llegar a La Bouille, el pintoresco pueblo que tanto inspiró a los impresionistas.

Domingo 7 de mayo, sábado 13 de mayo, domingos 21 de mayo, 4 de junio, 2 de julio, 16 de julio, 30 de julio, 20 de agosto

Rouen – Oissel:

Deslícese por el centro de Rouen y contemple su famosa catedral. A lo largo de la isla de Lacroix y Amfreville-la-Mivoie, apreciará el carácter salvaje de las orillas del Sena hasta los acantilados de Belbeuf.

Jueves 18 de mayo, domingo 28 de mayo, sábado 24 de junio, domingos 9 de julio, 23 de julio, 13 y 27 de agosto

Salida a las 12.30 h y regreso a las 15.15 h

A partir de 99

3 opciones a elegir: 1/ comida con refrescos, 2/ kir y vino o 3/ kir, vinos superiores y una copa de champán de postre

Elección de la ubicación de la mesa: ubicación central o con una vista privilegiada, cerca de las ventanas.

Zur Freude der Augen und des Gaumens?

Das Schiff verlässt langsam die Kais von Rouen, um Sie zum Hafen und dem charmanten Städtchen La Bouille oder zu den Klippen von Belbeuf und ihrer grünen Umgebung zu bringen. Im großen Panoramasaal wird Ihnen ein gastronomisches Menü serviert, das Ihnen einen unvergesslichen Moment auf den Fluten beschert.

2 Kreuzfahrten :

Rouen – La Bouille :

Entscheiden Sie sich für die Hafenatmosphäre von Rouen zwischen Silos und Warenverladezonen und entdecken Sie seine Sehenswürdigkeiten wie den Pavillon des Schriftstellers Flaubert. Die Ufer werden bukolischer, während Sie La Bouille erreichen, ein malerisches Dorf, das die Impressionisten so sehr inspiriert hat.

Sonntag, 7. Mai, Samstag, 13. Mai, Sonntag, 21. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 16. Juli, 30. Juli, 20. August

Rouen – Oissel:

Gleiten Sie durch das Stadtzentrum von Rouen und betrachten Sie die berühmte Kathedrale. Entlang der Île Lacroix und dann Amfreville-la-Mivoie genießen Sie den wilden Charakter der Seine-Ufer bis zu den Klippen von Belbeuf.

Donnerstag, 18. Mai, Sonntag, 28. Mai, Samstag, 24. Juni, Sonntag, 9. Juli, 23. Juli, 13. und 27. August

Abfahrt um 12:30 Uhr und Rückkehr um 15:15 Uhr

Ab 99 ?

3 Formeln zur Auswahl: 1/ Mahlzeit mit Softs, 2/ Kir und Weine oder 3/ Kir, höhere Weine und ein Glas Champagner zum Dessert

Wahl der Platzierung Ihres Tisches: zentrale Platzierung oder zusätzlich privilegierte Aussicht, in der Nähe der Fenster.

Mise à jour le 2023-04-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche