Le port de Rouen en bateau Quai Ferdinand de Lesseps Rouen, 15 juillet 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Le saviez-vous ? Le port de Rouen est le premier port exportateur céréalier d’Europe

Points clés :

Commentaires à bord

Immersion dans le patrimoine industriel

Port en activité

Pour plonger au cœur de son activité, embarquez à bord du Lutèce ! Le guide vous racontera l’histoire du port de Rouen et celle des hommes qui y travaillent, alors que les cheminées, les immenses silos et les navires en charge se dessinent au fil de l’eau. Laissez-vous porter….

2023-07-15 14:30:00 fin : 2023-07-15 16:00:00. .

Quai Ferdinand de Lesseps

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Did you know that ? The port of Rouen is the leading cereal exporting port in Europe

Key points :

Comments on board

Immersion in the industrial heritage

Port in activity

To dive into the heart of its activity, come aboard the Lutèce! The guide will tell you the history of the port of Rouen and that of the men who work there, while the chimneys, the immense silos and the ships in load are outlined in the course of the water. Let yourself be carried away…

¿Lo sabía? El puerto de Ruán es el primer puerto exportador de cereales de Europa

Puntos clave :

Comentarios a bordo

Inmersión en el patrimonio industrial

Puerto en actividad

Para sumergirse en el corazón de su actividad, ¡súbase a bordo del Lutèce! El guía le contará la historia del puerto de Rouen y de los hombres que trabajan en él, mientras las chimeneas, los enormes silos y los barcos en carga se perfilan sobre el agua. Déjese llevar…

Wussten Sie schon? Der Hafen von Rouen ist der größte Getreideexporthafen Europas

Schlüsselpunkte :

Kommentare an Bord

Eintauchen in das industrielle Erbe

Aktiver Hafen

Um in das Herz seiner Aktivität einzutauchen, gehen Sie an Bord der Lutèce! Der Fremdenführer erzählt Ihnen die Geschichte des Hafens von Rouen und der Menschen, die dort arbeiten, während sich die Schornsteine, die riesigen Silos und die beladenen Schiffe im Wasser abzeichnen. Lassen Sie sich treiben…

