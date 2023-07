Fête du Port, tous en marinière Quai Félix Faure Port-en-Bessin-Huppain, 23 juillet 2023, Port-en-Bessin-Huppain.

Port-en-Bessin-Huppain,Calvados

Dimanche 23 juillet, Bayeux Shopping, association des commerçants organise la Fête du Port Tous en marinière à Port-en-Bessin-Huppain.

Une journée d’animations avec sa légendaire course des garçons de café, des structures gonflables et un stand maquillage amuseront les enfants.

Venez à la rencontre et échangez avec les associations et artisans locaux. Profitez d’une balade à Bord de la Jolie Brise.

Une belle journée en perspective !.

2023-07-23 10:00:00 fin : 2023-07-23 18:00:00. .

Quai Félix Faure

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie



On Sunday July 23, Bayeux Shopping, an association of retailers, is organizing the Fête du Port Tous en marinière in Port-en-Bessin-Huppain.

A day of entertainment with the legendary café boys’ race, inflatable structures and a face-painting stand to keep the kids entertained.

Meet and chat with local associations and artisans. Enjoy a ride on Bord de la Jolie Brise.

A great day out!

El domingo 23 de julio, la asociación de comerciantes Bayeux Shopping organiza en Port-en-Bessin-Huppain la Fête du Port Tous en marinière.

Es un día de entretenimiento, con la legendaria carrera de los chicos del café, estructuras hinchables y un puesto de pintura de caras para entretener a los niños.

Venga a conocer y hablar con las asociaciones y artesanos locales. Disfrute de un paseo en la Jolie Brise.

Será una jornada inolvidable

Am Sonntag, den 23. Juli, veranstaltet die Händlervereinigung Bayeux Shopping das Hafenfest Tous en marinière in Port-en-Bessin-Huppain.

Ein Tag voller Animationen mit seinem legendären Kellnerrennen, Hüpfburgen und einem Schminkstand werden die Kinder unterhalten.

Treffen und tauschen Sie sich mit den örtlichen Vereinen und Handwerkern aus. Genießen Sie eine Fahrt mit Bord de la Jolie Brise.

Ein schöner Tag in Aussicht!

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité