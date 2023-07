CARNON WINGFOIL EVENT Quai Éric Tabarly Mauguio, 16 septembre 2023, Mauguio.

Mauguio,Hérault

Carnon Wingfoil Event revient pour la deuxième édition les 16 et 17 septembre à Carnon !.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Quai Éric Tabarly

Mauguio 34130 Hérault Occitanie



Carnon Wingfoil Event returns for its second edition on September 16 and 17 in Carnon!

Carnon Wingfoil Event celebra su segunda edición los días 16 y 17 de septiembre en Carnon

Carnon Wingfoil Event kehrt für die zweite Ausgabe am 16. und 17. September nach Carnon zurück!

