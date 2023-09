Joseph Conrad à Rouen : de la vague à l’âme Quai Émile Duchemin Rouen, 25 septembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Cette exposition a été organisée à l’occasion de l’Armada, afin de présenter un sujet de littérature maritime au public, en collaboration avec les Pilotes de Seine, et David Toullalan en particulier, qui est à l’initiative de ce projet. Elle présente principalement la vie maritime de Joseph Conrad. Enfin, le lien avec Rouen est intéressant, car Joseph Conrad a terminé sa carrière maritime dans notre port en décembre 1893..

Vendredi 2023-09-25 fin : 2023-11-30 . .

Quai Émile Duchemin

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



This exhibition has been organized to coincide with the Armada, in order to present a subject of maritime literature to the public, in collaboration with the Pilotes de Seine, and David Toullalan in particular, who initiated the project. The main theme is the maritime life of Joseph Conrad. Finally, the link with Rouen is interesting, as Joseph Conrad ended his maritime career in our port in December 1893.

Esta exposición se ha organizado coincidiendo con la Armada, con el fin de presentar al público un tema de literatura marítima, en colaboración con los Pilotes de Seine, y en particular con David Toullalan, iniciador del proyecto. El tema principal es la vida marítima de Joseph Conrad. Por último, el vínculo con Ruán es interesante, ya que Joseph Conrad terminó su carrera marítima en nuestro puerto en diciembre de 1893.

Diese Ausstellung wurde anlässlich der Armada organisiert, um der Öffentlichkeit ein Thema aus der maritimen Literatur vorzustellen. Sie wurde in Zusammenarbeit mit den Pilotes de Seine und insbesondere David Toullalan, der dieses Projekt initiiert hat, organisiert. Sie stellt hauptsächlich das maritime Leben von Joseph Conrad vor. Schließlich ist auch die Verbindung zu Rouen interessant, da Joseph Conrad seine Seemannskarriere im Dezember 1893 in unserem Hafen beendete.

