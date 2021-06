Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier QUAI DU VERDANSON : TEMPLE DU GRAFFITI Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

QUAI DU VERDANSON : TEMPLE DU GRAFFITI 2021-06-10 – 2021-06-10

Montpellier Hérault 9 9 EUR Retour aux origines du street art à travers un parcours exclusivement dédié au graffiti dans les quais du Verdanson.

Les graffeurs s’y entraînent, leur talent créateur s’y révèle et éclate aux yeux des initiés. Du lettrage classique aux figures et formes géométriques, venez découvrir des artistes locaux mais aussi internationaux. Une rencontre avec un galeriste ponctuera la visite. RDV à l’arrêt de tramway Les Aubes. Prévoir 1 ticket de tramway 1 voyage pour ce parcours.

Annulation de la visite en cas de météo défavorable.

Prévoir des chaussures fermées.

Durée 2h Mesures sanitaires prises :

– Capacité max des groupes : 20

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– Parcours proposés essentiellement en extérieur

– PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE (non fourni, merci de venir avec votre masque)

