Voiles de Camaret – Bénédiction de la mer Quai du Styvel Camaret-sur-Mer Catégories d’Évènement: Camaret-sur-Mer

Finistère Voiles de Camaret – Bénédiction de la mer Quai du Styvel Camaret-sur-Mer, 8 septembre 2024, Camaret-sur-Mer. Camaret-sur-Mer Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08

fin : 2024-09-08 . Après une messe traditionnellement célébrée dans la chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour, chaque année, le monde de la mer rend hommage à ses disparus en présence de nombreux représentants de la Marine, de la base de Lanvéoc-Poulmic, des pompiers, des élus et des sauveteurs en mer, tous rassemblés en l’honneur des péris en mer. Des gerbes de fleurs sont jetées à l’eau depuis les bateaux pavoisés pour cet hommage. .

Quai du Styvel

Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-11 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime Détails Catégories d’Évènement: Camaret-sur-Mer, Finistère Autres Code postal 29570 Lieu Quai du Styvel Adresse Quai du Styvel Ville Camaret-sur-Mer Departement Finistère Lieu Ville Quai du Styvel Camaret-sur-Mer Latitude 48.28052 Longitude -4.59308 latitude longitude 48.28052;-4.59308

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/camaret-sur-mer/