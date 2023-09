Cet évènement est passé Jeux en bois géants – Rigol’jeux Quai du Roi Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Jeux en bois géants – Rigol’jeux Quai du Roi Orléans, 20 septembre 2023, Orléans. Jeux en bois géants – Rigol’jeux 20 – 24 septembre Quai du Roi Retrouvez les jeux du 19e siècle : jeux de table en bois géants, ateliers de découpage sur le thème de la mer et des vacances, jeux de quilles, jeux de croquet, volant, diabolo…

2023-09-20T10:45:00+02:00 – 2023-09-20T11:45:00+02:00

