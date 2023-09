Accrovoile Quai du Roi Orléans, 20 septembre 2023, Orléans.

Accrovoile 20 – 24 septembre Quai du Roi

Revivre le temps de la marine à voile. Invité dans l’univers des marins Vikings et des découvreurs du Moyen-Age, le public grimpe dans un mât ! A 8 mètres de haut, c’est émotion forte garantie… et le final, c’est debout sur la vergue.

Chacun éprouve son pied marin et retrouve les sensations des gabiers. Inspirée des drakkars et des cogues hanséatiques, l’Accromédiévoile est décorative et spectaculaire.

Totale sécurité, grâce à un système de rappel automatique identique à celui des murs d’escalade mobiles. Marins et comédiens, font partager l’esprit d’équipage au public. Ouvert aux enfants à partir de 5 ans, ados, adultes, classes et groupes.

Quai du Roi Quai du Roi Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T10:45:00+02:00 – 2023-09-20T11:45:00+02:00

2023-09-24T13:45:00+02:00 – 2023-09-24T19:45:00+02:00

