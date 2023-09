Exposition « La Loire, journal d’un voyage » Quai du Roi Orléans, 20 septembre 2023, Orléans.

Exposition « La Loire, journal d’un voyage » 20 – 24 septembre Quai du Roi gratuit

Conçue en 2003 par l’Atelier Robert Doisneau – structure créée par les deux filles du photographe, Annette Doisneau et Francine Deroudille, pour conserver et diffuser son oeuvre, et coproduite avec l’association Images au Centre, cette exposition, permettra aux visiteurs de redécouvrir le fleuve royal sous un nouveau jour, dans cette nouvelle invitation au voyage.

En collaboration avec le Conseil Régional Centre-Val de Loire, dans le cadre du label « Nouvelles renaissances ».

Peintre de la vie intime et populaire de Paris, Robert Doisneau (1912-1994) a également parcouru la vallée de la Loire de novembre 1976 à août 1977, depuis sa source jusqu’à l’estuaire, ciselant ainsi un portrait du fleuve et de ceux qui l’animent à travers plus de 60 clichés. Photographies en couleur, ou noir et blanc, passant par les plus célèbres châteaux comme les villages les moins connus, Doisneau présente une Loire empreinte d’humanité et de rigueur. Les paysages, le climat apparaissent souvent rudes – brouillards, neiges, courants houleux -, mais les hommes y sont attachants.

Quai du Roi Quai du Roi Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T09:00:00+02:00 – 2023-09-20T23:00:00+02:00

2023-09-24T09:00:00+02:00 – 2023-09-24T23:00:00+02:00

