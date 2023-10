Exposition de peinture Quai du Rhône Andance, 4 novembre 2023, Andance.

Andance,Ardèche

venez découvrir les dernières créations de 3 artistes peintres : Pascale Fournel, Christine Chardon et Xavier Guyonnet. En souvenir de leur professeur et ami Christian Laheurte. Possibilité de venir également en semaine pour les goupes sur simple RDV..

2023-11-04 10:00:00 fin : 2023-11-05 17:00:00. .

Quai du Rhône Salle d’exposition de la Mairie

Andance 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



come and discover the latest creations by 3 painters: Pascale Fournel, Christine Chardon and Xavier Guyonnet. In memory of their teacher and friend Christian Laheurte. We can also welcome groups on weekdays by appointment.

venga a descubrir las últimas creaciones de 3 pintores: Pascale Fournel, Christine Chardon y Xavier Guyonnet. En memoria de su maestro y amigo Christian Laheurte. Los grupos también son bienvenidos con cita previa durante la semana.

kommen Sie und entdecken Sie die neuesten Kreationen von drei Malern: Pascale Fournel, Christine Chardon und Xavier Guyonnet. In Erinnerung an ihren Lehrer und Freund Christian Laheurte. Es besteht auch die Möglichkeit, unter der Woche für Gruppen nach Vereinbarung zu kommen.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche