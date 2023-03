Le Carnaval dans tous ses états ! Quai du Priourat Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Le Carnaval dans tous ses états ! Quai du Priourat, 18 mars 2023, Libourne. Le Carnaval dans tous ses états ! Samedi 18 mars, 15h00 Quai du Priourat RDV à 15h sur le quai du Priourat pour une déambulation festive et colorée.

Au programme > percussions brésiliennes, de nombreux chars, majorettes, bandas, vélos fleuris, acrobaties …

Venez tous déguisés pour participer au Carnaval dans tous ses états !

2023-03-18T15:00:00+01:00 – 2023-03-18T18:00:00+01:00

