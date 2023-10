Foire aux santons et aux crèches de Marseille Quai du Port Marseille 2e Arrondissement, 18 novembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

La plus ancienne foire aux santons créé à Marseille en 1803 réunira, sur le Vieux Port, une trentaine de santonniers… Enfants

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-12-31 19:00:00. .

Quai du Port Vieux Port

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Marseille’s oldest santon fair, created in 1803, will bring together some thirty santon makers in the Old Port.

La feria del santón más antigua de Marsella, creada en 1803, reunirá a una treintena de fabricantes de santón en el Puerto Viejo.

Die älteste Santons-Messe, die 1803 in Marseille gegründet wurde, versammelt am Alten Hafen etwa dreißig Santonniers.

