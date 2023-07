SPECTACLE DE CIRQUE AERIEN “RESSAC, MESSAGERS DU LITTORAL” Quai du port de pêche Bouzigues, 16 septembre 2023, Bouzigues.

Bouzigues,Hérault

Une sensibilisation artistique autour de la fragilité des littoraux par la compagnie MangeNuage (cirque à la voile)..

2023-09-16 18:30:00 fin : 2023-09-16 . .

Quai du port de pêche

Bouzigues 34140 Hérault Occitanie



MangeNuage company (circus under sail) raises awareness of the fragility of our coasts.

Sensibilización artística sobre la fragilidad del litoral a cargo de la compañía MangeNuage (circo a vela).

Eine künstlerische Sensibilisierung rund um die Zerbrechlichkeit der Küstengebiete durch die Kompanie MangeNuage (Segelzirkus).

