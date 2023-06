Fête des quais « Au fil de l’eau » Quai du port au blé Fumay, 9 juillet 2023, Fumay.

Fumay,Ardennes

FÊTE DES QUAIS / ANIMATIONS le dimanche 09 juillet.Tout au long du quai de 10h à 18h, venez découvrir tout type d’artisanat… Place de l’Hobette : Exposition, démontration : Peinture – Dessin. Stands d’artisans : Tissu, laine, papier, bois, cire, terre, pierres naturelles, photos… Ateliers : Maquette – Sculpture – Création. Château gonflable – Gyropode (14/18h) – Promenade en poney – Stands divers – Déambulation orgue de Barbarie LeBlaJoJo. Petite restauration sur place. Nous vous attendons nombreux… et bonne FÊTE des QUAIS à tous !.

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 . .

Quai du port au blé

Fumay 08170 Ardennes Grand Est



FÊTE DES QUAIS / ANIMATIONS on Sunday, July 09 All along the quay from 10am to 6pm, come and discover all kinds of crafts… Place de l’Hobette: Exhibition, demonstration: Painting – Drawing. Craft stalls: Fabric, wool, paper, wood, wax, earth, natural stone, photos… Workshops: Model – Sculpture – Creation. Bouncy castle – Gyropod (14/18h) – Pony ride – Various stalls – LeBlaJoJo barrel organ. Light refreshments on site. We look forward to seeing you there… and happy FÊTE des QUAIS to all!

FÊTE DES QUAIS / ANIMACIONES el domingo 09 de julio A lo largo del muelle, de 10:00 a 18:00 h, venga a descubrir todo tipo de artesanía… Place de l’Hobette: Exposición, demostración: Pintura – Dibujo. Puestos de artesanía: Tela, lana, papel, madera, cera, tierra, piedra natural, fotos… Talleres : Maqueta – Escultura – Creación. Castillo hinchable – Giropodo (14/18h) – Paseo en poni – Puestos diversos – organillo LeBlaJoJo. Merienda in situ. Esperamos veros a muchos… ¡y feliz FÊTE des QUAIS a todos!

FESTE DES QUAIS / ANIMATIONEN am Sonntag, den 09. Juli.Entlang des gesamten Kais von 10 bis 18 Uhr können Sie alle Arten von Kunsthandwerk entdecken… Place de l’Hobette : Ausstellung, Demonstration : Malerei – Zeichnen. Stände von Kunsthandwerkern: Stoff, Wolle, Papier, Holz, Wachs, Erde, Natursteine, Fotos… Workshops: Modell – Skulptur – Kreation. Hüpfburg – Gyropode (14/18 Uhr) – Ponyreiten – Verschiedene Stände – LeBlaJoJo Drehorgelumzug. Kleine Speisen und Getränke vor Ort. Wir erwarten Sie zahlreich… und wünschen Ihnen allen ein schönes FEST der QUAIS!

Mise à jour le 2023-06-04 par Ardennes Tourisme