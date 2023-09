Visite Commentée quartier du Canelot – La Teste Quai du Patrimoine – Port de La Teste La Teste-de-Buch Catégories d’Évènement: Gironde

La Teste-de-Buch Visite Commentée quartier du Canelot – La Teste Quai du Patrimoine – Port de La Teste La Teste-de-Buch, 16 septembre 2023, La Teste-de-Buch. Visite Commentée quartier du Canelot – La Teste 16 et 17 septembre Quai du Patrimoine – Port de La Teste Gratuit. Entrée libre. Rendez vous à la Tente Exposition sur le quai du patrimoine. Découvrez l’histoire du quartier, sa création en 1841, l’évolution des activités : construction navale, bassins à poissons, ostréiculture ;

la construction du Canelot et de l’écluse. Le Samedi 16 septembre à 14h

Le Dimanche 17 septembre à 10h Visites organisées avec la Mairie de La teste-de-Buch et HTBA (Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon.) Quai du Patrimoine – Port de La Teste Port de La teste de Buch, 33260 La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine http://JEP2023.avdo.fr Découvrez l’histoire du quartier, sa création en 1841, l’évolution des activités : construction navale, bassins à poissons, ostréiculture ; la construction du Canelot et de l’écluse. Accès libre. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

©Association Avdo

