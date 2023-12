Réveillon de la Saint-Sylvestre Quai du Maréchal Joffre Cosne-Cours-sur-Loire, 31 décembre 2023, Cosne-Cours-sur-Loire.

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31

Rendez-vous au restaurant le M pour cette soirée placée sous le signe de la fête ! Venez célébrer la fin de l’année autour d’un dîner-spectacle. Le show sera exceptionnel avec non pas 1 mais 2 chanteurs (dont une ex choriste de Sting…. ) mais aussi Jérémy, l’artiste, l’humoriste et jongleur circassien…. Soirée sur réservation. Détails du menu sur le document en pièce jointe.

Quai du Maréchal Joffre Restaurant le M

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



