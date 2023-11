FÊTE GOURMANDE ET SOLIDAIRE Quai du Maréchal de Lattre-de-Tassigny Saint-Dié-des-Vosges, 25 novembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Après-midi avec les bénévoles des équipes de Saint-Dié, Fave-Galilée, Senones et Raon-L’Étape. Des soupes seront proposées à la dégustation ainsi que des pâtisseries. Spectacles, animation musicale (orgue de barbarie), animation clown et un spectacle de chant, porté par la chorale Bee goodies.

Cet événement sera également l’occasion pour le public de découvrir les nombreuses activités et actions du Secours catholique. Les dons collectés permettront la mise en œuvre de nouvelles actions qui s’inscrivent dans la lutte contre les causes de la pauvreté. Après le Noël gourmand et solidaire organisé l’année passé sur la place de la Cathédrale, les équipes du Secours catholique du territoire Montagne réitère la manifestation pour une seconde édition avec un programme et une organisation quelque peu modifiés.. Tout public

Samedi 2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. 0 EUR.

Quai du Maréchal de Lattre-de-Tassigny À côté du moment aux Morts

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Afternoon with volunteers from the Saint-Dié, Fave-Galilée, Senones and Raon-L’Étape teams. Soups and pastries will be available for tasting. Shows, musical entertainment (barrel organ), clown entertainment and a singing show by the Bee goodies choir.

The event will also be an opportunity for the public to discover the many activities and actions of Secours Catholique. Donations collected will be used to implement new initiatives to combat the causes of poverty. Following on from last year?s Noël gourmand et solidaire in the Place de la Cathédrale, the Secours catholique teams in the Montagne area are repeating the event for a second time, with a slightly modified program and organization.

Tarde con los voluntarios de los equipos de Saint-Dié, Fave-Galilée, Senones y Raon-L’Étape. Se ofrecerá sopa y pasteles. Habrá música (organillo), payasos y un espectáculo de canto a cargo del coro Bee Goodies.

El acto será también una oportunidad para que el público conozca las numerosas actividades e iniciativas del Secours Catholique. Los donativos recaudados servirán para poner en marcha nuevas iniciativas de lucha contra las causas de la pobreza. Los equipos del Secours Catholique de la región Montagne repiten por segunda vez, con un programa y una organización ligeramente modificados, el evento gastronómico y solidario de Navidad del año pasado en la plaza de la Cathédrale.

Nachmittag mit den Freiwilligen der Teams aus Saint-Dié, Fave-Galilée, Senones und Raon-L’Étape. Es werden Suppen zur Verkostung angeboten sowie Gebäck. Darbietungen, musikalische Unterhaltung (Drehorgel), Clowns und eine Gesangsdarbietung, die vom Chor Bee goodies aufgeführt wird.

Diese Veranstaltung bietet der Öffentlichkeit auch die Gelegenheit, die zahlreichen Aktivitäten und Aktionen der Katholischen Nothilfe zu entdecken. Die gesammelten Spenden werden die Umsetzung neuer Aktionen ermöglichen, die den Kampf gegen die Ursachen der Armut unterstützen. Nach der « Noël gourmand et solidaire », die im vergangenen Jahr auf dem Platz vor der Kathedrale stattfand, veranstalten die Teams der Secours catholique des Territoire Montagne die Veranstaltung zum zweiten Mal mit einem etwas veränderten Programm und einer etwas anderen Organisation.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES