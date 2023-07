UN ÉTÉ AU BORD DU LAC – CINÉ PLEIN AIR Quai du Locle Gérardmer, 27 juillet 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Film « Top Gun : Maverick » de Joseph Kosinski. Des sièges vous attendent, il ne vous reste plus qu’à apporter votre coussin et votre petite laine.

En cas d’intempéries : Cinéma de la MCL. Tout public

Jeudi 2023-07-27 21:30:00 fin : 2023-07-27 23:45:00. 0 EUR.

Quai du Locle

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Joseph Kosinski’s film « Top Gun: Maverick ». Seats are available, so all you have to do is bring your own cushion and wool.

In case of bad weather: Cinéma de la MCL

Top Gun: Maverick », de Joseph Kosinski. Hay asientos disponibles, así que sólo tienes que traer un cojín y un poco de lana.

En caso de mal tiempo: Cinéma de la MCL

Film « Top Gun: Maverick » von Joseph Kosinski. Sitzgelegenheiten stehen für Sie bereit, Sie müssen nur noch Ihr Kissen und Ihre Wolle mitbringen.

Bei schlechtem Wetter: Kino der MCL

Mise à jour le 2023-06-26 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES