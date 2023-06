Initiation pêche en mer à bord de l’Eros Quai du Havre Saint-Valery-en-Caux Catégories d’Évènement: Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime Initiation pêche en mer à bord de l’Eros Quai du Havre Saint-Valery-en-Caux, 27 août 2023, Saint-Valery-en-Caux. Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime Le bateau Eros vous emmène pour la journée pour une initiation à la pêche en mer. Le matériel (cannes à pêche) peut être réservé en avance. Chacun partira avec ce qu’il aura pêché. Prévoir un pique-nique.

Départ 10h30, retour en fin de journée. Durée : environ 6-7h.

Billetterie à la cabane sur le quai, près du pont.

Les horaires peuvent évoluer selon les conditions météo et les réservations. Uniquement sur réservation.

Prévoir de venir 15 minutes à l’avance..

2023-08-27 à ; fin : 2023-08-27 . .

Quai du Havre

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2023-06-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Saint-Valery-en-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Quai du Havre Adresse Quai du Havre Ville Saint-Valery-en-Caux Departement Seine-Maritime Lieu Ville Quai du Havre Saint-Valery-en-Caux

Quai du Havre Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-valery-en-caux/