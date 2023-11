Cet évènement est passé L’association GEM Phoenix organise « Crêpes et chiffons » – Vide-dressing – Brocante – Expo Quai du Général Leclerc de Hautecloque Saint-Jean-de-Luz Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz L’association GEM Phoenix organise « Crêpes et chiffons » – Vide-dressing – Brocante – Expo Quai du Général Leclerc de Hautecloque Saint-Jean-de-Luz, 25 novembre 2023, Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques Buvette – Vide-dressing – Brocante – Expo..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Quai du Général Leclerc de Hautecloque

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Refreshment bar – Dressing room – Flea market – Exhibition. Bar – Vestuario – Rastro – Exposición. Getränkeausschank – Kleiderverkauf – Trödelmarkt – Expo. Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Lieu Quai du Général Leclerc de Hautecloque Adresse Quai du Général Leclerc de Hautecloque Ville Saint-Jean-de-Luz Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Quai du Général Leclerc de Hautecloque Saint-Jean-de-Luz latitude longitude 43.3864972;-1.6635051

Quai du Général Leclerc de Hautecloque Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-luz/