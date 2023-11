Magie de Noël en Val d’Amboise Quai du général de Gaulle Amboise, 23 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Samedi 23 décembre

• à partir de 14h : spectacle de magie (lieu à confirmer) ; jeu de piste de noël au départ de l’Office de Tourisme

• à partir de 16h, Montée de l’Emir Abd El Kader = photos avec le père-noël ; distribution de bonbons par Célestine, l’assistante du père-noël ; gospel de Noël ; b.

Samedi 2023-12-23 14:00:00 fin : 2023-12-23 18:00:00. EUR.

Quai du général de Gaulle

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Saturday December 23rd

? from 2pm: magic show (venue to be confirmed); Christmas treasure hunt starting from the Tourist Office

? from 4pm, Montée de l?Emir Abd El Kader = photos with Santa Claus; distribution of sweets by Santa?s assistant Célestine; Christmas gospel; b

Sábado 23 de diciembre

? a partir de las 14:00 h: espectáculo de magia (lugar por confirmar); búsqueda del tesoro de Navidad con salida desde la Oficina de Turismo

? a partir de las 16:00 h, Montée de l’Emir Abd El Kader = fotos con Papá Noel; reparto de caramelos por Célestine, ayudante de Papá Noel; evangelio de Navidad; b

Samstag, 23. Dezember

? ab 14 Uhr: Zaubershow (Ort noch zu bestätigen); Weihnachtsschnitzeljagd ab dem Office de Tourisme

? ab 16 Uhr, Montée de l’Emir Abd El Kader = Fotos mit dem Weihnachtsmann; Verteilung von Süßigkeiten durch Célestine, die Assistentin des Weihnachtsmanns; Weihnachtsgospel; b

Mise à jour le 2023-11-21 par OFFICE AMBOISE