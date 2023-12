Marché aux truffes et au safran à Amboise Quai du Général de Gaulle Amboise Catégories d’Évènement: Amboise

Samedi 16 décembre de 10h à 13h

Espace Henri d’Orléans.

Samedi 2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 13:00:00. .

Quai du Général de Gaulle

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Truffle and saffron market

Saturday December 16th from 10am to 1pm

Espace Henri d?Orléans Mercado de la trufa y el azafrán

Sábado 16 de diciembre de 10:00 a 13:00

Espacio Henri d’Orléans Markt mit Trüffeln und Safran

Samstag, 16. Dezember, von 10 bis 13 Uhr

Mise à jour le 2023-11-29 par OFFICE AMBOISE

