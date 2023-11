Marché de Noël d’Amboise Quai du Général de Gaulle Amboise, 15 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Venez à la rencontre des commerçants qui proposeront des produits de fêtes : huitres, foi gras, vin chaud, pain d’épices… ainsi que des artisans qui présenteront leurs créations : décorations florales, jouets en bois, textiles, bijoux, chapeaux, poteries….

Samedi 2023-12-15 10:00:00 fin : 2023-12-17 20:00:00. EUR.

Quai du Général de Gaulle

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and meet the shopkeepers who will be selling festive products: oysters, foi gras, mulled wine, gingerbread… and the artisans who will be presenting their creations: floral decorations, wooden toys, textiles, jewelry, hats, pottery…

Venga a conocer a los comerciantes que venderán productos festivos como ostras, foie gras, vino caliente y pan de especias, así como a los artesanos que expondrán sus creaciones: adornos florales, juguetes de madera, tejidos, joyas, sombreros, cerámica, etc.

Treffen Sie die Händler, die festliche Produkte anbieten: Austern, Gänseleberpastete, Glühwein, Lebkuchen… sowie Kunsthandwerker, die ihre Kreationen vorstellen: Blumenschmuck, Holzspielzeug, Textilien, Schmuck, Hüte, Töpferwaren…

Mise à jour le 2023-11-15 par OFFICE AMBOISE