Le Noël gourmand de Célestine à Amboise Quai du Général de Gaulle Amboise, 2 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Célestine, l’assistante du Père-Noël, vous raconte l’histoire d’Amboise et vous dévoile les secrets de Noël à travers les âges ; cette visite se conclut autour d’un goûter dans un salon de thé historique..

Samedi 2023-12-02 16:00:00 fin : 2023-12-02 . 12 EUR.

Quai du Général de Gaulle

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Célestine, Santa?s assistant, tells you the history of Amboise and reveals the secrets of Christmas through the ages; the tour concludes with a snack in a historic tearoom.

Célestine, la ayudante de Papá Noel, le contará la historia de Amboise y le revelará los secretos de la Navidad a través de los tiempos. La visita termina con un aperitivo en un histórico salón de té.

Célestine, die Assistentin des Weihnachtsmanns, erzählt Ihnen die Geschichte von Amboise und enthüllt Ihnen die Geheimnisse von Weihnachten im Laufe der Zeit; diese Tour endet mit einem Imbiss in einem historischen Teesalon.

Mise à jour le 2023-11-21 par OFFICE AMBOISE