English guided tour of Amboise with Berenice Quai du Général de Gaulle Amboise, 14 juillet 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Berenice takes you on a journey into the Renaissance period in Amboise. With her posh manners, she knows all the codes to fit within the great figures of the Court….

Vendredi 2023-07-14 16:00:00 fin : 2023-07-25 . 5 EUR.

Quai du Général de Gaulle

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Berenice te lleva de viaje al Renacimiento en Amboise. Con sus elegantes modales, conoce todos los códigos para encajar entre los grandes personajes de la Corte…

Berenice nimmt Sie mit auf eine Reise in die Zeit der Renaissance in Amboise. Mit ihren posh manners kennt sie alle Codes, um in die großen Figuren des Hofes zu passen…

