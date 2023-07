Apéro au coucher du soleil à Amboise Quai du Général de Gaulle Amboise, 6 juillet 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Vivez une soirée exclusive et mettez tous vos sens en éveil avec une dégustation de nos vins de Touraine en bord de Loire.

Après une visite commentée des bords de Loire, laissez-vous emporter par une ambiance musicale et profitez d’un moment convivial pour déguster nos vins de Touraine..

Vendredi 2023-07-06 19:30:00 fin : 2023-08-17 . 20 EUR.

Quai du Général de Gaulle

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Experience an exclusive evening and awaken all your senses with a tasting of our Touraine wines on the banks of the Loire.

After a commented visit of the Loire banks, let yourself be carried away by a musical atmosphere and enjoy a convivial moment to taste our Touraine wines.

Viva una velada exclusiva y despierte todos sus sentidos con una degustación de nuestros vinos de Touraine a orillas del Loira.

Tras una visita guiada por las orillas del Loira, déjese llevar por un ambiente musical y disfrute de un momento de convivencia para degustar nuestros vinos de Touraine.

Erleben Sie einen exklusiven Abend und wecken Sie alle Ihre Sinne bei einer Verkostung unserer Touraine-Weine am Ufer der Loire.

Nach einem geführten Rundgang an den Ufern der Loire lassen Sie sich von einer musikalischen Atmosphäre mitreißen und genießen Sie einen geselligen Moment bei der Verkostung unserer Weine aus der Touraine.

Mise à jour le 2023-04-25 par OFFICE AMBOISE