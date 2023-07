Tours de bateau sur le « Va pas trop vite », vieux gréement classé monument historique Quai du commerce Saint-Nazaire, 17 septembre 2023, Saint-Nazaire.

Tours de bateau sur le « Va pas trop vite », vieux gréement classé monument historique Dimanche 17 septembre, 09h00, 13h00 Quai du commerce Gratuit. Réservation sur place. Navigations accessibles à partir de 5 ans. Se présenter au lieu de rendez-vous 15 minutes avant le départ. Durée 30 min.

Le Va pas trop vite, cotre aurique de 1934, appartient à la maison de quartier de Kerlédé à Saint-Nazaire. Dernier petit bateau à voiles de travail de la Basse Loire naviguant encore, cet ancien crevettier a été classé monument historique en 1993. Un groupe de bénévoles l’entretient, le fait naviguer et le met en valeur lors de rassemblements nautiques. Il accueille à son bord enfants et familles lors des fêtes dans le port de Saint-Nazaire.

Pour les journées européennes du patrimoine sont proposés :

– des tours de bateau dans le bassin de Saint-Nazaire,

– une exposition dans la base de sous-marins,

– et des chants de marins à 15 heures.

Quai du commerce Quai du Commerce Saint-Nazaire 44600 Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Maison de quartier de Kerlédé. Groupe du Va pas trop vite.