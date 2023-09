Visite : La Recouvrance Quai du Commandant Malbert Brest, 17 septembre 2023, Brest.

Visite : La Recouvrance Dimanche 17 septembre, 10h00 Quai du Commandant Malbert Entrée libre. Durée 30mn – Non accessible aux PMR.

Montez à bord de la goélette emblématique de la ville de Brest pour une visite proposée par des membres de l’équipage.

Quai du Commandant Malbert Quai Commandant Malbert Brest 29200 Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne 06 63 23 69 41 http://antest.net/ Sur le port de commerce de Brest, presque tout le monde a un jour prononcé ce nom : « Quai Malbert ». Que ce soit pour chercher une adresse, aller contempler la Recouvrance au ponton ou visiter l’Abeille Bourbon, voir travailler les charpentiers de marine du chantier du Guip, au savoir-faire extraordinaire, admirer leurs jolis bateaux restaurés,… qui ne connaît pas ce nom ?

Bergère de Domrémy, sloup coquillier de la rade de Brest classé monument historique.

Construit en 1936 à Rostellec pour la « pèche » à la coquille Saint-Jacques, ce bateau est conservé dans la configuration de son neuvage, c’est à dire: creux et sans moteur.

il a été restauré par le chantier du Guip et navigue aujourd’hui grâce aux adhérents bénévoles de l’association An Test. Quai commandant Malbert à Brest, en face du chantier du Guip

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

