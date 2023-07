FÉRIA DE BÉZIERS 2023 – QUAI DU COMMANDANT JACQUES-YVES COUSTEAU Quai du Commandant Jacques-Yves Cousteau Béziers, 15 août 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Concours de pêche organisé par l’association des Pêcheurs de la Vallée de l’Orb pour le Grand Prix de la Féria.

Limité à 40 places, tirage au sort effectué sur place dès 6h15 à la base sportive de l’Orb. Épreuve ouverte aux licenciés uniquement..

2023-08-15 08:00:00 fin : 2023-08-15 13:00:00. .

Quai du Commandant Jacques-Yves Cousteau

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Fishing competition organized by the Association des Pêcheurs de la Vallée de l’Orb for the Grand Prix de la Féria.

Limited to 40 places, lots drawn on site at 6.15 am at the Orb sports base. Event open to licensed anglers only.

Concurso de pesca organizado por la Association des Pêcheurs de la Vallée de l’Orb para el Grand Prix de la Féria.

Limitado a 40 plazas, sorteo in situ a las 6.15 h en la base deportiva de Orb. Evento abierto únicamente a los titulares de licencia.

Angelwettbewerb, der von der Association des Pêcheurs de la Vallée de l’Orb für den Grand Prix de la Féria organisiert wird.

Begrenzt auf 40 Plätze, Auslosung vor Ort ab 6.15 Uhr in der Sportbasis des Orb. Das Rennen ist nur für Lizenzinhaber offen.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT BEZIERS MEDITERRANEE