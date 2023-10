Visite chantier Village d’athlètes éphémère puis Cité des Arts Urbains, futur Village des athlètes – Ile Saint-Denis Quai du Châtelier 93450 L’Île-Saint-Denis L’Île-Saint-Denis, 13 octobre 2023, L'Île-Saint-Denis.

Visite chantier

Village d’athlètes éphémère puis Cité des Arts Urbains, futur Village des athlètes – Ile Saint-Denis Vendredi 13 octobre, 11h00 Quai du Châtelier 93450 L’Île-Saint-Denis Sur inscription

BETOCIB, Farid Azib, architecte et l’entreprise de gros oeuvre Legendre sont heureux de vous inviter à la visite de chantier de l’opération Olympe, le vendredi 13 octobre à 11heures.

Ce projet de Cité des Arts Urbains se situe dans la partie sud de l’écoquartier fluvial de L’Île-Saint-Denis. La place centrale des Arts distribue de plain-pied cinq bâtiments aux destinations différentes : bureaux, logements étudiants, hôtel, base nautique et notre Cité des Arts Urbains. Envisagé bien avant que Paris 2024 ne décide d’installer ici une partie de son village d’athlètes olympiques pour une durée d’un mois, ce site, destiné à l’origine à une ZAC et engagé par Plaine Commune, a connu dans ce cadre une nouvelle évolution. Ainsi, le domaine privé a été invité à prendre en charge l’équipement culturel prévu initialement, sans programmation précise, et nous avons dû articuler une réponse architecturale avec ce dernier, en créant des plateaux libres, aptes à recevoir un maximum de modularité et de polyvalence. La vocation de l’immeuble est donc double et en deux séquences : accueillir les sportifs durant le temps des épreuves (olympiques et para-olympiques), puis ouvrir après quelques menues transformations une Cité des Arts Urbains durable, qui ancre une centralité forte au sein du quartier, en mêlant toutes sortes de publics… Ainsi, à la suite d’un « concours-marathon » que nous avons remporté, ce projet – un immeuble en béton de cinq étages pour une hauteur de 24 mètres – se fonde symboliquement sur les qualités des sportifs et leurs aptitudes athlétiques de souplesse, de puissance, de résistance…

Quai du Châtelier 93450 L'Île-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T11:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

FARIDAZIB & associés, architectes