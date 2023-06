Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Accordéon en bord de Loire Quai du Châtelet Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Accordéon en bord de Loire Quai du Châtelet Orléans, 1 juillet 2023, Orléans. Accordéon en bord de Loire 1 et 2 juillet Quai du Châtelet Les accordéonistes amateurs « Les manqu’pas d’airs » vous proposent de venir danser, de 15h à 17h, sur des musiques traditionnelles.

« Les mariniers de Jeanne » vous proposeront des promenades en Loire. Quai du Châtelet Quai du Châtelet, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T15:00:00+02:00 – 2023-07-01T17:00:00+02:00

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T17:00:00+02:00 MARINIERS.PROMENADES.LOIRE.MUSIQUES.DANSES. Marine et Accordéon Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Quai du Châtelet Adresse Quai du Châtelet, Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Quai du Châtelet Orléans

Quai du Châtelet Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Accordéon en bord de Loire Quai du Châtelet Orléans 2023-07-01 was last modified: by Accordéon en bord de Loire Quai du Châtelet Orléans Quai du Châtelet Orléans 1 juillet 2023