Orléans Brocante estivale Quai du Châtelet Orléans, 11 juin 2023, Orléans. Brocante estivale Dimanche 11 juin, 08h00 Quai du Châtelet Avec une quarantaine de professionnels présents pour cette nouvelle édition, la brocante estivale, organisée par la ville d’Orléans, revient le dimanche 11 juin, de 8h à 18h, sur le quai du Châtelet. Du bibelot à la vaisselle vintage et au linge de maison, en passant par des petits meubles et autres produits de qualité proposés par les professionnels de la brocante, les amateurs d’objets d’occasion n’auront que l’embarras du choix ! Ce rendez-vous répond conjointement à la volonté de la Mairie de dynamiser les bords de Loire tout au long de l’année et au souhait des brocanteurs de profiter d’une visibilité supplémentaire, complémentaire à l’offre hebdomadaire du samedi matin, boulevard Alexandre-Martin, à Orléans. Quai du Châtelet Quai du Châtelet, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

