Bahaur, Maria Meharra, Lizùn Quai du châtelet (face à la rue de la tour neuve) Orléans, 21 septembre 2023, Orléans.

Issue des quartiers Nord de Bayonne, KiLiKA s’inscrit dans le champ de la marionnette et privilégie, dans son processus de création et son mode de diffusion, un rapport de proximité et de participation du public.

Chaque nouveau projet est l’occasion de composer de nouvelles équipes artistiques, pour tendre vers la création, via une médiation, qui interroge et met en lien des artistes, des publics, un territoire, des acteurs sociaux et culturels.

