LA CHASSE AUX MOTIFS DE LOIRE– JEUNES PUBLICS 6-12 ANS Quai du Châtelet, face à la rue de la Pierre Percée Orléans, 12 juillet 2023, Orléans.

LA CHASSE AUX MOTIFS DE LOIRE– JEUNES PUBLICS 6-12 ANS 12 juillet – 23 août, les mercredis Quai du Châtelet, face à la rue de la Pierre Percée Gratuit, enfant de 6 à 12 ans obligatoirement accompagné d’un adulte responsable.

Une balade pour flâner le nez en l’air en famille ! Créatures ailées, paniers de roses, faunes grimaçants… Découvrez plein de petits détails dans l’architecture liées à la Loire.

Visite commentée par une guide-conférencière du service Ville d’art et d’histoire.

Enfant de 6 à 12 ans obligatoirement accompagné d’un adulte responsable.

Faites le choix du PASSé-simple et économisez sur vos visites et balades : PASS à 15 €, formule DUO 2 PASS à 25€, valable de date à date, pendant 1 an.

Le PASSé-simple Orléans Ville d’art et d’histoire vous permet d’accéder en illimité, pendant un an, à toutes les actions proposées par le service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans : visites, balades, rencontres… Vous ne payez plus aucun supplément sur vos achats de billetterie (hors spectacles).

Vous bénéficierez de nombreux avantages et à chaque passage d’un tarif réduit pour un adulte vous accompagnant.

En vente au comptoir à l’Office de tourisme – Orléans Val de Loire Tourisme, 23 place du Martroi Orléans.

Quai du Châtelet, face à la rue de la Pierre Percée Rue de la Pierre Percée 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/la-chasse-aux-motifs-de-loire-jeunes-publics-6-12-ans-visite-ville-d-art-et-d-histoire.html?origine_affinage=true&mid=3&action=result&origine_affinage=true#reservation »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T10:00:00+02:00 – 2023-07-12T11:30:00+02:00

2023-08-23T10:00:00+02:00 – 2023-08-23T11:30:00+02:00

_sys_vah Patrimoine

Motifs de Loire

© Mairie d’Orléans