Brocante de Printemps Quai du châtelet 45000 Orléans, 9 avril 2023, Orléans. Brocante de Printemps Dimanche 9 avril, 08h00 Quai du châtelet 45000 Orléans Les rayons de soleil commencent à pointer le bout de leur nez, et avec eux, les belles occasions proposées sur les brocantes en plein air. Ce dimanche, vous pourrez allégrement vous promener quai du Châtelet à l’affût de bonnes affaires. Une trentaine de professionnels se réunissent pour cette 2e édition de la brocante du printemps, le long de la Loire. Produits vintage, livres anciens, linge de maison ou bien petits meubles, les amateurs d’objets anciens et d’occasion y trouveront leur bonheur. Ce rendez-vous sera propice à une jolie balade sur les quais de la Loire pour les habitants et l’occasion pour les brocanteurs d’une visibilité plus importante. Quai du châtelet 45000 Orléans quai du châtelet Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

