2023-04-01 14:00:00 – 2023-04-01 18:00:00

Seine-Maritime . Du 1er au 9 avril, venez tenter votre chance et estimer le poids de la composition en chocolat à l’Office de Tourisme de Dieppe-Normandie ! La composition est offerte par la boulangerie Canaple et d’une valeur de 150€.

Du 1er au 9 avril, venez tenter votre chance et estimer le poids de la composition en chocolat à l'Office de Tourisme de Dieppe-Normandie ! La composition est offerte par la boulangerie Canaple et d'une valeur de 150€.

Règlement disponible : https://www.calameo.com/read/00397907409d438efd6df

contact@dieppetourisme.com +33 2 32 14 40 60 https://www.dieppetourisme.com/

