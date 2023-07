Les échappées à vélo Quai du Bassin Vierzon, 26 août 2023, Vierzon.

Vierzon,Cher

Dans la roue des porcelainiers : sur les chemins de l’or blanc. Boucle de 30 km modulable. Au départ de Vierzon..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . EUR.

Quai du Bassin

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire



In the porcelain wheel: on the paths of white gold. Flexible 30 km loop. Leaves from Vierzon.

En la rueda de los fabricantes de porcelana: por los caminos del oro blanco. Circuito flexible de 30 km. Salida de Vierzon.

Im Rad der Porzellanhersteller: Auf den Wegen des weißen Goldes. Modularer Rundweg von 30 km. Abfahrt von Vierzon.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT VIERZON