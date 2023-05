Naviguez sur le canal de Berry Quai du Bassin, 10 juin 2023, Vierzon.

Vierzon,Cher

Venez profiter du canal de Berry. Location de bateaux électriques sans permis..

Dimanche 2023-06-10 à 15:30:00 ; fin : 2023-06-30 20:00:00. 20 EUR.

Quai du Bassin

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire



Come and enjoy the Berry canal. Electric boat rental without a license.

Venga a disfrutar del canal de Berry. Alquiler de embarcaciones eléctricas sin licencia.

Kommen Sie und genießen Sie den Canal de Berry. Verleih von Elektrobooten ohne Führerschein.

Mise à jour le 2023-05-17 par OT VIERZON