Escape Game d’Halloween Quai d’honneur de l’Hôtel de Ville Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Escape Game d’Halloween Quai d’honneur de l’Hôtel de Ville, 31 octobre 2022, Martigues. Escape Game d’Halloween Lundi 31 octobre, 10h00, 14h00 Quai d’honneur de l’Hôtel de Ville

Tarif unique : 12 €.

Pensez-vous qu’il soit judicieux d’embarquer à bord d’un bateau aux côtés d’une sorcière et d’un pirate en ce jour d’Halloween ? Vivez une expérience inédite à Martigues lors de cet escape game… Quai d’honneur de l’Hôtel de Ville Quai d’honneur de l’Hôtel de Ville, Avenue Louis Sammut, Derrière l’hôtel de ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Célébrez Halloween en famille Faites connaissance avec vos hôtes Une abominable sorcière, accompagnée de Jacques Spasmo, un vieux pirate cruel et pas moins idiot, ont enlevé le groupe d’enfant dans lequel vous vous trouvez. Afin d’éviter d’être vendu en tant qu’esclave au marché de Zanzibar, il faudra vous libérer avant le temps imparti. Votre quête … Si vous l’acceptez ! Après avoir embarqué à bord du San Crist, vous devrez retrouver des indices qui vous aideront à soudoyer la sorcière. A vous de retrouver le texte caché à bord du bateau. Celui-ci a été dissimulé par un ancien prisonnier à l’encre invisible. Il vous aidera à récolter les indices pour reconstituer le bon texte qui affectera la sorcière. A la suite de cette épreuve, elle aura à cœur de vous offrir un paquet de 26 cartes contenant les lettres de l’alphabet. A vous de reconstituer son véritable nom (pour l’amadouer une bonne fois pour toutes !) et de lui chanter la chanson qu’elle vous aura appris tout au long de l’aventure.

Dernière chose avant de rentrer au port … Récupérez la clé du coffre au trésor de Jacques Spasmo. Mais attention, le vieux pirate a semé de faux indices qui comporteront un gage. Si le gage n’est pas effectué correctement, vous pourrez bien finir enfermé à fond de cale. Informations complémentaires 45 minutes à bord du bateau et 15 minutes à quai pour la traditionnelle distribution de bonbons et le goûter. Présence d’un adulte obligatoirement pour encadrer 2 enfants maximum.

Pas de toilettes à bord. Aucun remboursement ne sera consenti au client retardataire. Pour votre confort, nous vous conseillons d’arriver environ 15 minutes avant le début de la visite. Tous les passagers doivent être inscrits y compris les enfants.

Tous les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Localisation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-31T10:00:00+01:00

2022-10-31T14:45:00+01:00 OtMartigues-VictoriaG

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Quai d'honneur de l'Hôtel de Ville Adresse Quai d'honneur de l'Hôtel de Ville, Avenue Louis Sammut, Derrière l'hôtel de ville, 13500 Martigues, France Ville Martigues lieuville Quai d'honneur de l'Hôtel de Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Quai d'honneur de l'Hôtel de Ville Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Escape Game d’Halloween Quai d’honneur de l’Hôtel de Ville 2022-10-31 was last modified: by Escape Game d’Halloween Quai d’honneur de l’Hôtel de Ville Quai d'honneur de l'Hôtel de Ville 31 octobre 2022 Martigues Quai d'honneur de l'Hôtel de Ville Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône