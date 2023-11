Marché de Noël Thury Harcourt Quai d’Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom, 17 décembre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Rejoignez-nous le 17 Décembre 2023 de 11h00 à 18h00, un Marché de Noël sera organisé au Quai d’Harcourt !

Vous découvrirez des produits locaux via les ventes des produits mais aussi des dégustations, mais aussi, vous rencontrerez des créateurs.

En plus, des crêpes et des boissons seront proposés !.

2023-12-17

Quai d’Harcourt

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



Join us on December 17, 2023 from 11:00 am to 6:00 pm for a Christmas Market at Quai d’Harcourt!

You’ll be able to discover local products through sales and tastings, as well as meet local designers.

Crepes and drinks will also be available!

Acompáñenos el 17 de diciembre de 2023, de 11:00 a 18:00, en el mercado navideño del muelle de Harcourt

Podrá descubrir productos locales a través de ventas y degustaciones, así como conocer a diseñadores.

Además, se ofrecerán crepes y bebidas

Besuchen Sie uns am 17. Dezember 2023 von 11.00 bis 18.00 Uhr, wenn am Quai d’Harcourt ein Weihnachtsmarkt veranstaltet wird!

Sie werden lokale Produkte über den Verkauf von Produkten, aber auch Kostproben entdecken, aber auch, Sie werden Designer treffen.

Außerdem werden Crêpes und Getränke angeboten!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Suisse Normande