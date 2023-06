FESTIVAL INTERNATIONAL DE HARPE EN OCCITANIE Quai des Tanneurs Montpellier, 9 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

De prestigieux harpistes internationaux se produiront en concert et animeront des Master Class du 09 au 17 septembre 2023 !.

2023-09-09 à 15:00:00 ; fin : 2023-09-09 22:00:00. EUR.

Quai des Tanneurs

Montpellier 34090 Hérault Occitanie



Prestigious international harpists will perform concerts and host Master Classes from September 09 to 17, 2023!

Prestigiosos arpistas internacionales ofrecerán conciertos y clases magistrales del 9 al 17 de septiembre de 2023

Renommierte internationale Harfenisten werden vom 09. bis 17. September 2023 Konzerte geben und Master Classes leiten!

