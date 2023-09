SAINT-CHARLES : DE L’HÔPITAL AUX CLINIQUES Quai des Tanneurs Montpellier, 24 août 2023, Montpellier.

L’hôpital Saint-Charles, aujourd’hui Maison des Choeurs et résidence de standing, fait partie des grandes installations qui ont contribué à la notoriété de Montpellier en termes de médecine. Il a vu les grands noms fouler ses allées, de la chapelle aux cliniques.

The Saint-Charles hospital, now a Choir House and a luxury residence, is one of the great facilities that have contributed to the reputation of Montpellier in terms of medicine. It has seen the great names walk its paths, from the chapel to the clinics

El Hospital Saint-Charles, hoy Casa del Coro y residencia de lujo, es una de las grandes instalaciones que han contribuido a la reputación de Montpellier en materia de medicina. Por él han desfilado grandes nombres, desde la capilla hasta las clínicas

Das Hôpital Saint-Charles, heute Maison des Choeurs und Luxusresidenz, gehört zu den großen Einrichtungen, die Montpellier in medizinischer Hinsicht berühmt gemacht haben. Es hat große Namen durch seine Gänge schreiten sehen, von der Kapelle bis zu den Kliniken

